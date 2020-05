“Vlahovic, Cutrone, Chiesa, il futuro è loro”. Garantisce Prandelli

Questa mattina sul Corriere Dello Sport in edicola ritroviamo le considerazioni di Cesare Prandelli, ex tecnico viola dal 2005 al 2010. Vi abbiamo parlato di una statistica tutt’altro che positiva sull’attacco viola, ma l’ex CT azzurro ha avuto a disposizione Toni, Mutu e Gilardino, tre che si sono avvicinati a quella classifica cannonieri diventata un tabù dopo Luca Toni. “Erano attaccanti veri, ognuno di loro aveva le caratteristiche di chi sa vedere la porta e diventava fondamentale costruire azioni per loro, per chi fa gol”.

E sul presente non ha dubbi: “Adesso è più complicato per gli attaccanti puri, il gioco prevede più fraseggio e più possesso palla ma va finalizzato per esaltare le qualità della punta. Oggi? Vlahovic e Cutrone, ma anche Chiesa può fare di più in fase offensiva: sono attaccanti forti e potenzialmente in grado di garantire molti gol”.