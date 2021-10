Vlahovic contro Osimhen, ma non solo. Al Franchi è sfida nella sfida

Non sarà solo Vlahovic contro Osimhen: Fiorentina-Napoli presenta una vera e propria sfida nella sfida per molti interpreti

Non solo Fiorentina-Napoli, al Franchi ci sarà pieno di sfide nelle sfide. Come sottolinea il Corriere Dello Sport oggi in edicola, saranno molti i duelli della gara. A partire dal rientro di Nico Gonzalez dopo il turno di squalifica, che affiancherà Vlahovic per provare a lasciare il segno. E non è un caso se per il terzo componente dell'attacco, José Maria Callejon, quello di oggi sarà un tuffo nel passato da grande ex. Italiano permettendo, visto che Sottil è l'alternativa in ghiaccio pronta all'uso. Occhi puntati anche sulla retroguardia, perché Igor può essere un'altra novità accanto a Milenkovic al posto di Quarta e Nastasic. E al centro? Scalpita Pulgar insieme a Bonaventura e Duncan. Un po' di fattore sorpresa, un po' di rotazione: la Fiorentina vuole stupire ancora.