Vlahovic contro Muriel, i 9 a duello: Dusan cresce in fretta

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi presenta Fiorentina-Atalanta come la sfida fra i due numeri 9 Vlahovic e Muriel. Uno è giovane, l’altro “vecchio”, nel senso che lo conosciamo da molti anni, sebbene abbia fatto vedere di cosa è veramente capace solo negli ultimi due. Hanno in comune la visione della porta: gol su gol, nell’anno solare siamo 9 a 11 per il colombiano dell’Atalanta. Una stagione da ricordare per entrambi, vada come vada: Vlahovic per la prima volta è in doppia cifra, Muriel con un gol da qui alla fine stabilirà il proprio record in un campionato. Ed entrambi saranno molto ambiti nel prossimo calciomercato… Vlahovic deve molto a Prandelli, ma l’Atalanta è già stata battuta da Iachini, nella Coppa Italia dell’anno scorso: la sfida è aperta.