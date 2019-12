Vlahovic-Boateng coppia d’attacco. Più di 35mila spettatori al Franchi

Come scrive il Corriere Fiorentino, Montella confermerà il 3-5-2 per la gara contro la Roma. In attacco dovrebbero giocare Vlahovic e Boateng, mentre Chiesa dovrebbe saltare la partita. Anche ieri, infatti, ha svolto solo terapie. Oggi lo staff medico cercherà di recuperarlo, ma sarà difficile vederlo in campo. Al Franchi ci saranno più di 35mila spettatori.

PER LA NAZIONE NON E’ DA ESCLUDERE LA DIFESA A QUATTRO