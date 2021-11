Vlahovic-Batistuta, il paragone si fa spazio. Ma a Firenze non lo supererà mai

Dusan non smette di segnare e legittima un confronto che ormai è sdoganato anche a livello nazionale

Oggi leggiamo sulla Gazzetta dello Sport un approfondito paragone tra le caratteristiche di Gabriel Batistuta, lo storico bomber della Fiorentina anni '90, e quelle di Dusan Vlahovic, attualmente tra i migliori attaccanti d'Europa. Altezza, fisico imponente, tiro potente sono le caratteristiche che li accomunano, mentre il serbo è già più abile nell'utilizzo del fisico e nel calciare i rigori. Lo scatto nel breve di Batistuta era impareggiabile, la progressione di Vlahovic impossibile da arginare. Bati calciava le punizioni di potenza, ma soprattutto per lui la Fiorentina è stata la squadra di una vita, dopo essere partito dall'Argentina a 22 anni. Per Vlahovic, 21, quello viola è solo un punto di partenza. Al ritorno a Firenze, Batistuta è osannato, Vlahovic non lo sarà mai una volta lasciata la Fiorentina. Potrà battere Batistuta nelle statistiche, ma non nell'affetto della città toscana.