Vlahovic, attesa per tampone negativo? La Juve lo prende anche senza visite

Oggi l'incontro a Torino con Ristic per trovare l'accordo sulle commissioni, poi le visite. Ma dipendono dalla positività o meno del serbo

Oggi a Torino sarà il giorno dell'arrivo da Belgrado di Darko Ristic per definire i dettagli del passaggio di Vlahovic alla Juve. Un affare a cui i bianconeri - scrive La Gazzetta dello Sport - lavorano da mesi, ma al J Hotel si parlerà soprattutto di commissioni. Se ormai è appurato che il serbo guadagnerà 7 milioni fino al 2026 e alla Fiorentina andranno 67 milioni più 8 di bonus, l'agente del serbo pretende alla firma una somma in doppia cifra.

Una volta trovato l'accordo, a cui le parti lavorano da mesi, e che potrebbe concludersi nella giornata di oggi ci sarà il "tris" visite-annuncio-presentazione. Ma sullo sfondo c'è la questione Covid. Vlahovic nello scorso weekend non è stato convocato dalla Fiorentina e - si legge sulla Rosea - è verosimilmente in attesa di una negatività: il giorno delle visite mediche sarà sabato, tampone permettendo. E se Dusan fosse positivo anche tra 48 ore? La Juve dovrebbe procedere senza le visite ufficiali, ma non sarebbe un grande problema.