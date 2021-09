Vlahovic alla Benigni: l’attacco della Fiorentina si misura con e senza di lui

Abbiamo provato a riassumervi il bellissimo pezzo in edicola oggi all'interno del QS

In un interessante articolo sulle colonne de La Nazione, Benedetto Ferrara paragona la struggente dedica d'amore di Roberto Benigni alla sua Nicoletta ("Conosco solo un modo di misurare il tempo: con te e senza di te") a quel che succede con Vlahovic e la Fiorentina: l'assenza del serbo farebbe davvero paura. L'amore sta nel sorprendersi e nell'emozionarsi, e allora Kokorin potrebbe sorprenderci come Bressan in rovesciata col Barcellona o Comotto ad Anfield. C'è bisogno di umanità, quella di Borja Valero che si allena per giocare col Lebowski, perché la vita ha passaggi difficili come contare gli obiettivi di mercato sfumati. Magari anche Berardi arriverà due anni dopo, canterebbe Guccini, come ha fatto Torreira.