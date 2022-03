Vlahovic al Franchi: Firenze sogna un mercoledì da leoni

Cori, striscioni e coreografie: effetto sorpresa. Tutto lo stadio pronto ad accogliere l’ex centravanti viola

Manca un giorno a Fiorentina-Juventus che decreterà il ritorno di Dusan Vlahovic al Franchi. La Nazione scrive che Firenze si appresta a vivere il suo ’Mercoledì da leoni’ con un unico sentimento: far capire che Fiorentina-Juventus – per qualunque occasioni si giochi – non potrà mai essere una partita come le altre. Figuriamoci quando nel mezzo c’è un ex appena andato via nella maniera che tutti sappiamo.