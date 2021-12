Vlahovic, a Verona per l’obiettivo 50 e… superare Ronaldo

Per Dušan Vlahovic la partita di Verona sarà speciale: il serbo potrebbe aggiustare ancora i propri numeri verso nuovi obiettivi

Nel 2021 stratosferico di Dušan Vlahovic c'è tutto: qualità, gol, crescita, sfrontatezza. I numeri sono dalla sua parte e anche il mercato può aspettare, intanto perché prima c'è un ultimo match, poi perché se ne riparlerà a giugno. Difficile infatti - secondo Tuttosport - che alla fine il serbo possa partire a gennaio. Tradotto: tutte le big in lista dovranno attendere ancora sei mesi almeno prima di capire che cosa farà l'attaccante e soprattutto come finirà la sua stagione. Il quotidiano sottolinea come la partita di Verona non sia banale per Vlahovic, in primis sul rendimento personale: in caso di rete numero 34 supererebbe CR7 nella speciale classifica relativa all'anno solare, mica male. C'è poi un altro obiettivo ampiamente raggiungibile prima di prendere altri lidi: i 50 gol in maglia Fiorentina. Ne servono ancora "soltanto" tre, un gioco da ragazzi per uno come lui.