Vlahovic, a San Siro la grande occasione. E negli occhi c’è ancora quel gol…

In vista di Inter-Fiorentina, il Corriere Dello Sport questa mattina in edicola si focalizza sul nome di Dušan Vlahovic. Il giovane attaccante ha un’occasione importante, quella di dire la sua contro un’avversaria di livello assoluto. E il ricordo va subito alla scorsa stagione e a quel gol – proprio contro i nerazzurri – dopo una cavalcata impressionante a tempo scaduto per l’1-1 viola. Si giocava a Firenze, ma poco cambia.

Quel che è certo è che la Fiorentina punta su di lui. E poco importa che contro il Torino sia stato scelto Kouamé, il giovane 2000 è pienamente dentro le gerarchie viola. Dovrà lavorare sodo, perché oltre all’ivoriano ex Genoa c’è anche la concorrenza di Cutrone, almeno finché il tecnico giocherà con un modulo che prevede una sola punta davanti a Ribery. Ma un passo alla volta: intanto all’orizzonte c’è San Siro.