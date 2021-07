Vlahovic a mani vuote in amichevole. Ma il faro della squadra è lui

La voglia del serbo ha colpito il tecnico

Qualche errore di troppo per Dusan Vlahovic durante la partita contro l'Ostermunchen. Qualcosa cui i tifosi Viola non erano più abituati. Già, perché il classe 2000, bomber implacabile nella scorsa Serie A, è apparso un po' appannato durante l'amichevole chiusa a secco. Ma Dusan, perfezionista del lavoro, è già concentratissimo sugli errori commessi. E la sua rabbia non è certo passata da Vincenzo Italiano. La fame del serbo ha colpito molto il neo tecnico Viola. L'ex allenatore dello Spezia sa che "è lui l’esempio per tutta la squadra, il faro a cui ispirarsi". Lo scrive il Corriere dello Sport questa mattina.