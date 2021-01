Dusan Vlahovic ha segnato cinque reti nelle ultime sei partite, che con il centro alla Samp a inizio ottobre fanno sei gol in campionato, tante quante alla fine della stagione scorsa. Oggi, contro il Napoli, il serbo cercherà la settima, che gli varrebbe il record personale di segnature in A, un record tutto da estendere poi nel girone di ritorno. Franck Ribery, invece, cerca ancora il primo centro nel 2020-2021, dopo pali, traverse e salvataggi miracolosi dei difensori: il Napoli è la difesa meno battuta del campionato, ma, scrive La Nazione, provarci, anche per Callejon che completerà il trio, è d’obbligo.

