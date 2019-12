Vlahovic/2: “Voglio dare gioia a chi mi ha accolto come un re”

Dusan Vlahovic prosegue la sua intervista al Corriere dello Sport ricordando che “la mia missione è dare gioia a questa gente perché qui mi hanno accolto fin da subito come un re“, ma ricorda anche che può crescere tantissimo non avendo ancora vent’anni, che il suo piede preferito è il sinistro, ma che sta provando a migliorare anche con il destro e nel colpo di testa.

Il ragazzo non si accontenta: “Voglio diventare forte e devo imparare che se ho un’occasione la devo trasformare“. Alessandro Rialti gli chiede anche quale siano i suoi idoli e lui non si nasconde facendo due nomi non da poco: Ibrahimovic e Van Basten, mentre tra i giovani della primavera della Fiorentina ricorda Koffi e Beloko adesso in prestito alla Gent. Non può mancare un accenno alla partita contro la Roma e al suo duello con Dzeko “Fiorentina-Roma non sarà mai una sfida tra me e lui. Per me l’unica cosa che conta è sempre il gruppo“.

L’intervista completa in edicola con il Corriere dello Sport-Stadio.