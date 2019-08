Vlahovic/2: “Batistuta è uno dei miei idoli, ho visto tutti i suoi gol. Ma la mitraglia…”

Di seguito un secondo estratto dell’intervista di Dusan Vlahovic a Repubblica: Perché esulta imitando l’arciere con le frecce e il suo arco? «Non so, una volta visto un giocatore fare così e mi è piaciuto. Non faccio la mitraglia come Bati, lui è unico e mi dispiacerebbe imitarlo. È uno dei miei idoli. Da quando sono qui, tutti mi parlano di Batistuta: così un giorno sono andato su YouTube e mi sono guardato tutti i suoi gol in Argentina e nella Fiorentina».