Vlahovic/1: “Mai avuto dubbi sulla scelta di Firenze. Belgrado mi manca, ma qui…”

Di seguito un estratto dell’intervista di Dusan Vlahovic a Repubblica: «Quando sono venuto qui credevo che sarebbe stata una grande occasione per me. La Fiorentina è un grande club in Italia, con una bellissima tifoseria. Non ho mai avuto dubbi sulla mia scelta». C’è qualcuno che l’ha sempre sostenuta? «I miei genitori, mia sorella, la mia famiglia». Ammette che quando era giovane guardava Ibrahimovic, Toni, Batistuta che erano i suoi idolicome i genitori di cui sente la mancanza «Sì, anche perché vivo da solo e sono venuto via di casa molto giovane. Ma quando sento la loro mancanza, li chiamo e vengono subito a trovarmi. Mi manca anche Belgrado ma Firenze è così bella».