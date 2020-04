Vlahovic/1: “Haaland? Non gli invidio nulla, ho fiducia in me. Vorrei restare e vincere a Firenze”

L’intervista di Dusan Vlahovic alla Gazzetta dello Sport in edicola oggi si snoda fra gol, idoli e Fiorentina: l’idolo del ragazzo è Ibrahimovic, ma sul gol annullato allo svedese a Firenze il serbo non transige, se arbitro e VAR hanno ritenuto giusto annullarlo, allora non era regolare. Alla fine i due si sono scambiati la maglia. Capitolo attaccanti più forti? In Italia Dusan vota Immobile, quanto agli stranieri menzioni ancora per Ibra, Lukaku, Ronaldo e Dybala. “Cosa ruberei ad Haaland? Niente, ho fiducia in me. E se continuerò a lavorare sono convinto di poter arrivare lontano”.

“La Fiorentina è la mia seconda casa, sono sempre più convinto di legarmi alla piazza e di voler vincere qualcosa qui a Firenze, è il mio sogno”. Il primo gol, assicura Vlahovic, sarà dedicato a tutti i tifosi che gli sono stati vicini durante questa pandemia. Ribery viene definito un esempio da seguire, uno da top 5 al mondo, mentre su Chiesa: “Non entro nel discorso mercato, dico solo che è straordinario, mi ci trovo a meraviglia. Adoro quando scivola sulle ginocchia dopo i gol”.