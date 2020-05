Viviano in cerca di una nuova squadra, per lui spunta una big di Serie A

L’ex viola Emiliano Viviano sarebbe nei pensieri della Lazio per il ruolo di vice-Strakosha. La Gazzetta dello Sport riporta questa indiscrezione sottolineando come l’attuale secondo, Silvio Proto, stia pensando di smettere vista l’età e la situazione pandemica che non dà certezze, mentre Alessandro Micai, in forza alla Salernitana, club di proprietà di Lotito, è troppo giovane per passare a fare la riserva. Quindi si fa spazio l’idea-Viviano, che non troppo tempo fa aveva ammesso di non disdegnare l’idea di affiancare il portiere albanese delle Aquile.