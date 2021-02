Viviano: “Fiorentina-Samp gara complicata, Viola con più pressioni”

Per avvicinarsi all’importante sfida di domenica tra Sampdoria e Fiorentina, il Corriere Fiorentino ha parlato con Emiliano Viviano. L’esperto portiere, attualmente impegnato in Turchia, ha vestito entrambe le maglie. Chi meglio di lui potrebbe inquadrare tatticamente il match: “Una gara complicata per entrambe le squadre, però la Fiorentina avrà qualche pressione in più, perché fino a oggi è stata al di sotto delle aspettative. La Samp, invece, penso abbia fatto qualcosa in più del previsto“. In merito agli interpreti che ricopriranno i ruoli principali durante il confronto non ha dubbi: “Ribéry se rientra e Quagliarella. Tengo particolarmente ai giocatori della mia generazione. Scherzi a parte, rimangono due campioni che possono spostare gli equilibri in qualsiasi momento“.

