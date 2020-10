Viviano: “Chiesa-Juventus? Da tifoso mi scoccerebbe, ma giusto che segua il suo destino”

L’ex portiere viola Emiliano Viviano, oggi al Fatih Karagümrük in Turchia, ha parlato al Corriere Fiorentino: “Da tifoso viola mi scoccerebbe se Chiesa dovesse andare alla Juventus, ma è anche giusto che segua il suo destino. Non si può pretendere che tutti siano come me o che lui stia tutta la carriera a Firenze. Se lui crede che sia giusto questo suo percorso professionale, prenda la sua decisione. Poi bisogna vedere se in questo momento, per lui, la Juventus è la scelta migliore…”.

