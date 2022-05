Vittoria o rimpianti: la Fiorentina con la Roma per riaccendere la luce

Fiorentina-Roma è una partita da dentro o fuori: toccherà a Italiano riattivare la luce di un gruppo apparso imbrigliato

Fiorentina-Roma è la partita del dentro o fuori anche per La Nazione. Vincere significa continuare ad accarezzare il sogno Europa, ridando ossigeno alla stagione, perdere equivale ad affidarsi ai rimpianti. Italiano deve riaccendere il motore di un gruppo inceppato, anche se questa sera di tempo non ce ne sarà e bisognerà ottenere il massimo subito. L'avversario ha il carisma di Mou e le giocate dei singoli, altre motivazioni cui tenere testa. La difesa dovrà evitare errori, a Igor si chiede di tornare al top, così come Milenkovic dovrà confermarsi leader. Ma soprattutto in attacco servirà una verve mai vista: Nico Gonzalez sa spaccare le partite come nessuno, ma solo se riaccenderà l'interruttore, Cabral e Piatek dovranno indirizzare la partita. E infine la cerniera del centrocampo: ci sarà bisogno del miglior Torreira, le mezzali dovranno arginare la dirompente forza giallorossa. Il Franchi pieno dovrà fare il resto.