Vittoria di spada: la Fiorentina si è imbucata al gran ballo per l’Europa

“La vittoria della difesa“. Questo il titolo del Corriere Fiorentino sulla vittoria della Fiorentina contro l’Udinese per 1-0.

Successi come quelli contro l’Udinese pesano. Quanto, forse più, l’impresa di San Siro. Un 1-0 che vale il terzo successo di fila, ma soprattuto testimonia quanto stia crescendo questo gruppo. Capace di vincere col fioretto (vedi Milano), ma pure con la spada, come ieri. L’Udinese è una squadra che gioca poco, picchia parecchio e si appiccica addosso e non ti molla. (…) Serviva l’invenzione di un singolo o un calcio da fermo. Quello di Milenkovic è il sesto gol segnato su sviluppo da calcio da fermo. E non può essere un caso. E’, invece, una risorsa preziosa, nel calcio di oggi, e in partite come questa. Alla ripresa Brescia, Lazio, Sassuolo, Parma e Cagliari. La Fiorentina, nonostante un calendario inizialmente terribile, s’è imbucata al gran ballo per l’Europa e, ora, può divertirsi davvero.