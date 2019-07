Vitor Hugo sfoglia la margherita, Thereau resiste, a centrocampo rispuntano due ex

Su Tuttosport si fa il punto sul mercato della Fiorentina. Vitor Hugo al bivio: restare in Serie A o trasferirsi in prestito al Besiktas? In difesa i viola seguono Lirola (distanza di 2-3 milioni con il Sassuolo) e Miazga del Chelsea. A centrocampo resiste il feeling per Badelj, ma la Lazio dovrà abbassare le pretese e il Bordeaux di Sousa è una seria concorrente. Non è chiusa nemmeno la pista che porta a Borja Valero, ma pure l’Inter dovrebbe abbassare le richieste economiche. Infine l’attacco: Thereau non vuole rescindere il contratto, potrebbe arrivare lo svincolato Llorente.