Viola, tutto su Duncan: oggi incontro col Sassuolo. L’alternativa resta Meité

Adesso c’è da provare a stringere per il centrocampista e pure per il difensore, consapevoli che la strada per arrivare a Bonifazi, per quanto in salita, non è ancora definitivamente sbarrata. Se ne riparlerà oggi. Al pari di quella che porta a Juan Jesus. Se ne tornerà a parlare oggi, così come col Sassuolo si tornerà a parlare di Duncan, quel centrocampista di piede mancino che tanto piace al tecnico Iachini. Resta viva anche la soluzione che porta a Meité del Torino: pur non avendo esattamente le stesse caratteristiche del ghanese, i viola hanno comunque individuato in lui un’alternativa. Lo riporta Stadio in edicola oggi.