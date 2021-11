Viola, occhio a Messias: il brasiliano è la carta a sorpresa di Pioli

Il Milan può recuperare Junior Messias per la trasferta di Firenze. La Fiorentina dovrà stare attenta alla sua duttilità tattica

In vista della trasferta a Firenze in casa Milan potrebbe esserci un recupero per i rossoneri: quello di Junior Messias. L'attaccante brasiliano, fin qui spesso fermato dagli infortuni, è tornato ad allenarsi con continuità in gruppo e spera di poter figurare fra i convocati per il Franchi. Ne scrive il Corriere Dello Sport, che evidenzia come l'ex Crotone sia praticamente un nuovo acquisto per Pioli e come lo stesso calciatore intenda giocare con continuità. E contro i viola potrebbe giocare in due posizioni: o da trequartista (in luogo di Diaz) alle spalle della punta oppure a destra al posto di Saelemaekers. Le sue qualità sono indubbie e già l'anno scorso nel difficile anno in Calabria sono emerse: la Fiorentina dovrà stare attenta anche a lui.