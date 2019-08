Viola, niente pazzie. Pradè attende il momento giusto per gli ultimi due colpi

Pradè sa benissimo che per chiudere il mercato avrebbe bisogno di altri due uomini: un esterno offensivo e un attaccante che non metta in ombra Vlahovic. Forse Pedro? No Gabbiadini. La società viola ha operato moltissimo, era «ingolfata» ma pur con misura non ha mollato. Sia come sia la Fiorentina è lì, non farà pazzie ma se arriveranno le occasioni esterno e attaccante saranno concluse, magari proprio alla volata finale, che si conclude dopodomani. L’articolo completo, a firma di Alessandro Rialti, è in edicola sulle pagine di Stadio.