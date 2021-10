Viola KO: sconfitta e rimpianti contro una Lazio non al top

La Fiorentina paga sul campo una rete avversaria, tenendosi il rimpianto di poter fare qualcosa di più contro un avversario non al meglio

La Fiorentina va al tappeto all'Olimpico e lo fa contro una Lazio non certamente nel suo momento migliore. Basta un lampo - come scrive questa mattina Repubblica in edicola - per mandare KO la formazione di Italiano. È sufficiente un guizzo di Pedro per battere Terracciano e spezzare l'equilibrio e il sorpasso in classifica. E dire che i viola ci hanno provato a prendere le misure, ma senza mai essere pericolosi e soprattutto mai tirando verso la porta. Nemmeno i cambi aiutano ad evitare alla fine la seconda sconfitta consecutiva lontano da casa, anche perché Vlahovic ha poca assistenza con Callejon e Sottil troppo scarichi. I rimpianti restano, contro un avversario non al top si poteva fare qualcosa di più. E all'orizzonte c'è una partita da vincere e che per Italiano avrà un sapore particolare contro l'ex Spezia.