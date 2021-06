“Viola, il colore della passione”: la storia della Fiorentina in venti puntate

95 anni di amore e passione per i colori viola raccontati da chi ha fatto la storia della Fiorentina

Non è un libro, ma un vero e proprio romanzo quello che sarà disponibile ogni domenica sul sito del Corriere Fiorentino e in onda su Radio Bruno: il progetto è quello di raccontare l'amore per la Fiorentina, il senso di appartenenza ad una squadra, attraverso le voci e le testimonianze di chi è stato protagonista dentro e fuori dal campo. Antognoni, De Sisti, Chiarugi, Toldo, Merlo, Riganò: ci sono tutti. Aneddoti insospettabili, come quando la Roma fu ad un passo dall'acquistare Antognoni, o come Merlo che rifiuta il Torino, che di conseguenza vira sul futuro viola Pecci. La passione viola viene fuori spontanea, chiosa il Corriere Fiorentino, dal quale parte l'idea.