Viola, gruppo (quasi) al completo. Rasmussen deve smaltire un problema virale

La Fiorentina ha ripreso ad allenarsi ieri pomeriggio dopo i due giorni di riposo concessi da Montella di ritorno dagli Stati Uniti. Pezzella si è aggregato ai compagni ed il gruppo può essere considerato al completo (ci sono anche Thereau e Gori, rimasti a Moena durante la tournée americana), eccezion fatta per Rasmussen che ha bisogno di riposo supplementare per smaltire un problema virale.

Oggi, scrive Stadio, sono previsti due allenamenti, così come domani sempre a Firenze, poi in serata la Fiorentina si sposterà a Montecatini per un altro mini ritiro fino a sabato. Il 3 agosto alle 21 l’amichevole contro il Livorno allo stadio Picchi, la prima delle due programmate (domenica 11 al Franchi arriverà il Galatasaray) in vista del debutto ufficiale in Coppa Italia.