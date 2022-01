Gennaio mese di rinnovi (e riscatti): Torreira il primo, Callejon lontano

Il mese di gennaio sarà cruciale anche per i rinnovi e i riscatti: da Torreira a Callejon, la lista degli interessati è piuttosto ampia

Non solo il mercato, il mese di gennaio diventerà importante in casa Fiorentina anche sul tema rinnovi di contratto e riscatti. Non sono pochi, infatti, i giocatori viola sui quali resta aperta la posizione futura. Se ne occupa Repubblica oggi in edicola, analizzando la lista dei possibili partenti a giugno e di coloro che possono trasferirsi definitivamente in Toscana. Non ne fa - purtroppo - parte Dušan Vlahovic, che ha già deciso di non proseguire la sua avventura a Firenze, ma il gruppo resta piuttosto folto. Su tutti c'è Torreira: il centrocampista è in prestito oneroso dall'Arsenal e ha un diritto di riscatto di 15 milioni, ma si è fin qui dimostrato perfetto nello scacchiere di Italiano. Quindi Odriozola, anche lui al centro del progetto tecnico e in prestito secco dal Real Madrid. Per Bonaventura e Saponara potrebbero invece scattare le opzioni sul rinnovo per un'ulteriore stagione, mentre sembra Callejon quello in questo momento più lontano dalla firma.