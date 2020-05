Viola e Samp, l’incubo dei positivi. Il Coronavirus spaventa il calcio

Il Coronavirus torna a spaventare il mondo dello sport, nella giornata di ieri infatti sono stati registrati sei casi di positività nella Fiorentina e quattro nella Sampdoria. Tutti asintomatici ed in buone condizioni di salute, dovranno affrontare un ulteriore periodo di auto isolamento per due settimane. Intorno al 20 di Maggio saranno fatti nuovi tamponi per verificare l’effettiva guarigione degli stessi, ed in seguito gli interessati dovranno perfezionare nuovamente le visite per consentire l’attività agonistica. Adesso spetta al governo decidere se dare il via libera agli allenamenti collettivi. Il trend sembrava positivo, ma le notizie di ieri potrebbero aver condizionato le decisioni dell’esecutivo.