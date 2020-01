Viola, è andata. Il gol di Pezzella scaccia la paura

La paura può giocare brutti scherzi, minare le tue certezze e riempirti la testa di dubbi e strani pensieri che poi si riflettono nelle azioni. La Fiorentina, scrive Repubblica, ne è l’esempio lampante. Una squadra non certo costruita per vincere il campionato né tantomeno per centrare una qualificazione in Champions, ma che l’arrivo di Commisso aveva rivitalizzato. Questi mesi hanno detto altro, e Rocco si è ritrovato a fare i conti con un esonero e una classifica che rischiava di risucchiare la Fiorentina al bordo del baratro. Anche le prime due gare di Iachini hanno detto questo: quando la paura si impossessa di te, non è così facile respingerla e mettersi alle spalle il periodo più buio che stai attraversando. Contro la Spal hanno dominato la noia e la paura di perdere. I fischi sono stati trasformati in gioia dal colpo di testa di Pezzella, ma la strada per ritrovare la serenità è ancora lunga.