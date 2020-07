Viola di rigore, tre passi fondamentali per la salvezza

La Fiorentina ritrova il sorriso e compie tre passi in avanti verso la salvezza. Come riportato da Repubblica nella sua edizione fiorentina, la squadra di Iachini è finalmente salva considerando la classifica del buonsenso. I nove punti di vantaggio sul Lecce, terz’ultimo, sono un tesoretto non indifferente. La vittoria che mancava da Febbraio sembra aver messo un’ipoteca sulla lotta salvezza. Certo, c’è ancora qualche scontro diretto da giocare ma è difficile sperperare un tale vantaggio in sole 8 partite, considerando inoltre il pessimo stato di forma dei pugliesi. Adesso finalmente potremo vedere una Fiorentina con una testa più sgombra e, speriamo, capace di esprimere un buon calcio con continuità.