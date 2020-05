Viola, da lunedì si volta pagina. Al via la fase del ritiro

Si avvicina la fatidica Fase 2 anche per il calcio. Da lunedì scatterà il famoso 18 maggio, data utile per aprire agli allenamenti collettivi, agognata per la ripresa della stagione ma anche per cercare un barlume di uscita da questa prolungata assenza forzata. Come si legge su Repubblica, da lunedì si volta pagina con una buona notizia in più: uno dei giocatori positivi al virus in seguito ai test di questi ultimi giorni si è negativizzato e potrà prendere parte ai test con i compagni. Una vera e propria bolla quella in cui dovranno vivere i viola, che ieri hanno vissuto anche del ritorno di Iachini al centro sportivo e che non vedono l’ora di riprendere a giocare, Milenkovic in testa. Con il lokdown ormai alle spalle, insomma, il peggio sembra passato: ma ora inizia il momento più delicato.

E INTANTO I TIFOSI NON CI STANNO A UNA RIPARTENZA