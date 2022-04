Viola coraggiosi e ingenui, puniti nei 180′ da due errori individuali

Ci ha provato la Fiorentina, ma non è stata serata

All’andata Venuti, ieri sera Dragowski (con la mezza partecipazione di Biraghi). Alla Fiorentina i rimpianti per una semifinale di fatto vinta dalla Juve grazie a errori individuali. "E’ difficile giudicare con serenità una prestazione coraggiosa e allo stesso tempo ingenua", si legge su La Nazione, che nota come l'indisposizione di Milenkovic non facesse presagire nulla di buono. La stagione rimane positiva oltre le attese. Ora la missione è oliare ancora di più il feeling con il reparto tecnico in modo da trovare una sintesi efficace sul piano del mercato. "Sempre nel rispetto dei ruoli, ma con la forza e la convinzione che derivano dalla conoscenza reciproca".