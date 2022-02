Viola, al Picco chiaro segnale per l’Europa: il sogno continua

La Fiorentina dà un chiaro segnale per l'Europa battendo lo Spezia: la rete nel finale di Amrabat proietta la squadra sull'obiettivo

La Fiorentina esce indenne dalla non facile trasferta con lo Spezia e rialza la testa nel momento più delicato della sua stagione. Di fonte a un ambiente ostile soprattutto per il tecnico Italiano i viola ritrovano la vittoria, dando un chiaro segnale di essere in corsa per l'Europa. I padroni di casa non si sono invece fatti apprezzare: troppo passivi, hanno rischiato anche un risultato più ampio. Il merito della formazione gigliata, secondo il Corriere Dello Sport, è stato quello di giocare sui lati, cercando Sottil e Maleh, che spesso hanno creato azioni pericolose in avanti. Il pasticcio di Amrabat ha rischiato di compromettere quanto di buono fatto, ma lo stesso marocchino certifica nel finale un successo meritato per i suoi.