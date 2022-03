Viola a piccoli passi, ma ora serve un nuovo equilibrio. E in fretta

La Fiorentina ha tutte le carte in regola per tentare l'assalto all'Europa, ma servono una svolta e una filosofia nuova

La Fiorentina va, seppur a piccoli passi. Se la politica di Italiano è questa - scrive Repubblica - la squadra è in linea. Ma è anche chiaro che se è un regista a risolvere le partite c'è qualcosa che non va. È evidente che la cessione di Vlahovic sia stata un po' sottovalutata: al di là dei gol, ne risente anche l'equilibrio della squadra. D'altronde il gioco di Italiano era impostato per lui e su di lui.Oggi, di fatto, la Fiorentina gioca come giocava con il serbo ma senza che Piatek o Cabral abbiano le sue caratteristiche. Servirebbe una nuova dimensione e idea, magari valorizzando gli esterni, anche se tutti devono fare di più.