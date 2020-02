Viola, a Marassi servirà massima attenzione: la classifica si fa stressante

Stressante cornice per lo «spareggio» a Marassi contro la Sampdoria, quart’ultima a un punto dal Genoa dopo i disastrosi e concomitanti risultati di ieri in fondo alla classifica. Disastrosi ovviamente per chi precede di poco le tre squadre virtualmente retrocesse. Quindi massima attenzione, si legge su La Nazione di oggi: la Fiorentina dovrà davvero estrarre da se stessa il meglio, senza poter verosimilmente contare su episodi favorevoli. Iachini nel frattempo guarda il bicchiere e lo vede mezzo pieno.