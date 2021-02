Vincere per programmare il futuro. E Ribery dovrà esaltarsi con le piccole

Febbraio sarà il mese cruciale della Fiorentina, per pensare con più serenità al futuro sia della squadra che del comparto dirigenziale. In una parola, scrive Repubblica, programmazione. Se lo augura Rocco Commisso, ma il futuro è oggi e il presidente ha ammesso che è arrivato il tempo di spingere sull’acceleratore anche in campo. Sul rettangolo verde la Fiorentina potrà contare su Ribery e Castrovilli, mentre per vedere Kokorin al 100% ci sarà ancora da attendere la migliore condizione fisica. Servirà ancora aggrapparsi alle giocate di Re Franck, che si è sempre esaltato con le grandi. Adesso dovrà farlo anche negli scontri diretti, visto che nelle prossime tre ci saranno Samp, Spezia e Udinese.

Riecco Re Franck. Ribery recupera e vuole lasciare il segno