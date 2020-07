Vincere col Sassuolo per interrompere tante strisce negative. Una di queste risale al luglio del 1948

Cento partite in una. Per i viola la gara di stasera potrebbe essere riassunta così. Raramente un successo ha potuto interrompere contemporaneamente tante strisce negative come potrebbe accadere stasera, scrive La Nazione. Contro il Sassuolo il bilancio è positivo: 7 i successi viola in 15 gare ufficiali. Per quanto riguarda invece i numeri negativi, l’ultima vittoria casalinga della squadra di Iachini in A risale addirittura al 12 gennaio (Fiorentina-Spal 1-0, unico successo al «Franchi» per l’attuale tecnico gigliato in campionato). Inoltre, nonostante il bilancio positivo nelle gare a porte chiuse, la Fiorentina non vince in uno stadio vuoto dal 18 novembre 2007 a Rimini (Catania-Fiorentina 0-1). Nelle successive 4 gare i viola hanno conseguito 2 pareggi e 2 sconfitte. Per concludere, la Fiorentina non vince in A una gara disputata a luglio dal 1948, esattamente il 4, giorno in cui i ragazzi di Ferrero vinsero a Vicenza per 2-1.

Le statistiche

