Vince la noia, ma finalmente è finita: Fiorentina salva

Nessun tiro in porta della Fiorentina a Cagliari

"Finalmente è finita. Fiorentina salva senza tirare in porta": è il titolo dell'analisi di Repubblica Firenze sullo 0-0 tra Cagliari e Fiorentina. Riportiamo una parte dell'articolo. Il pezzo integrale nel quotidiano in edicola:

"La Fiorentina è salva. E questo è quello che conta. Chi si aspettava una gara scoppiettante, sarà rimasto deluso. Sul campo del Cagliari la Fiorentina non affonda, non subisce. Ma alla fine può festeggiare. Perché quello di Cagliari è un piccolissimo punto per i viola, ma un grande passo invece verso la salvezza che diventa matematica grazie anche alla contemporanea sconfitta del Benevento sul campo dell’Atalanta due ore più tardi.

Alla Sardegna Arena è andata in scena una partita dominata dalla tensione e dalla prudenza. Così, alla fine, la gara è stata l’unica di questo campionato, secondo la statistica fornita da Opta, in cui non c’è stato un tiro in porta".