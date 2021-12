Vigilia di Coppa, la Fiorentina cerca l’Europa dalla ‘porta di servizio’

Torna l'appuntamento con la Coppa Italia, la via parallela verso l'Europa

La Fiorentina ha ben più di un motivo per portare a casa la vittoria nella gara di domani contro il Benevento in Coppa Italia [LEGGI IL PROGRAMMA COMPLETO]. Da una parte c'è la voglia di continuare a vincere per calare un poker di vittorie consecutive (sarebbe la prima volta in stagione). Dall'altra, l'intenzione di tenere aperta l'altra porta per l'Europa e che passa dalla vittoria della Coppa nazionale. Un trofeo, questo, a cui Italiano riserva notevole importanza. Il tecnico Viola, però, sa che la strada verso la finale sarà tortuosa. L'appuntamento agli ottavi sarebbe col Napoli e ,in semifinale, potrebbe capitare la Juve. I Viola sono arrivati in finale di Coppa Italia l'ultima volta nel 2014 quando caddero proprio sotto i colpi degli azzurri. Ora, la Fiorentina ha la possibilità di riprovare la scalata. Vietato sbagliare. Lo scrive il Corriere dello Sport. [LEGGI IL PROGRAMMA COMPLETODEL 2° TURNO DI COPPA ITALIA]