Vieri: “Qui in Italia dirigenti di scarsa cultura, allenerò all’estero”

L'ex attaccante di Milan, Inter e Fiorentina non ha intenzione di lavorare in Italia per via della scarsa preparazione di molti dirigenti

Redazione VN

Christian Vieri, ex attaccante che ha giocato anche nella Fiorentina nella stagione 2007-2008, ha rilasciato un'intervista a 7, settimanale del Corriere della Sera: ve ne riportiamo un passaggio.

Mi piacciono le nuove esperienze, ti arricchiscono la vita. Per esempio, il corso allenatori è fantastico in questo senso: tante ore in aula, percorso per nulla semplice, argomenti parecchio vari; una scoperta che ha ulteriormente allargato i miei orizzonti. Se siederò presto su una panchina? Non lo so, dipende dai progetti che mi verranno proposti. Per come sono fatto io è più facile che eventualmente vada ad allenare all’estero. Qui in Italia ci sono troppi dirigenti con scarsissima cultura calcistica.