Tutti a rapporto: un Cagliari bis non è ammesso

A distanza di dieci giorni dalla debacle di Cagliari la dirigenza – scrive il Corriere Fiorentino – vuole riprendere il filo del discorso interrotto dalla sosta, lavorando sulla mentalità. È stato l’approccio sbagliato l’aspetto più preoccupante dell’ultima trasferta, ed è sotto questo profilo che tecnico e dirigenti chiederanno nuovamente alla squadra un salto in avanti in termini di concentrazione e attitudine. In una stagione in cui nessuno ha voluto parlare di traguardi l’obiettivo principale resta quello di costruire una base solida in vista delle prossime stagioni, senza contare che tra le prime richieste di Commisso, a tutta la squadra, c’è stata proprio quella di mettere in campo sempre carattere e voglia di vincere.

Unica, e parziale giustificazione la giovane età del gruppo e qualche falla nella costruzione della squadra, a causa dei tempi stretti dell’estate, che oggi si rispecchia in un dispendio notevole, anche mentale, in ogni partita. Logico che dopo il passo falso di Cagliari non siano più ammesse prestazioni del genere, perché una partita si può anche perdere ma non come avvenuto contro Nainggolan e compagni.