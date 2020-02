Vicesind. Campi: “Proposta stadio sempre valida. Tutto pronto, la viabilità non è un problema”

La Nazione propone le parole del vicesindaco di Campi Bisenzio Giovanni Di Fede sullo stadio: “La proposta di Campi è sempre sul tavolo“. La volontà è rendere possibile la valutazione su un percorso alternativo a quello complicato per la Mercafir. “Come amministratore del Comune di Campi, ci tengo a dire che questa non è assolutamente una ‘landa desolata’ e che, semmai, il problema delle infrastrutture riguarda tutti, da questa amministrazione comunale alla Regione”. La stima attuale è di 5 milioni di euro e il Comune ha già predisposto tutto per il passaggio da parco urbano ad attrezzatura di interesse metropolitano.

La viabilità è un problema risolvibile, ci sono almeno tre svincoli vicini e alcuni progetti che possono tranquillamente essere riesumati, spiega il vicesindaco, che chiude aprendo a migliorie per le infrastrutture ferroviarie e tramviarie. E poi 7000 posti auto, un punto ricettivo commerciale e il raddoppio di Viale Allende.

