Viareggio Cup, Fiorentina show: Diavolo scornato e quarti in tasca

L’Under 18 viola guidata da Papalato supera il Milan 2-0, ai quarti sfida il Sassuolo. Delle altre toscane ride solo l’Empoli

Spazio alla vittoria della Fiorentina sul Milan alla Viareggio Cup sul Corriere Fiorentino. Due a zero, proprio come nel 1984, quando ad allenare le due squadre al Torneo di Viareggio c’erano Sacchi sulla panchina viola e Capello su quella rossonera. Anche stavolta a sorridere è stata la squadra gigliata, che ha corso pochi pericoli e colpito due volte nella ripresa, assicurandosi il passaggio ai quarti. Domani alle 15 affronterà al Comunale di Porcari il Sassuolo, che ieri ha eliminato il Siena vincendo 2-0 e fin qui ha segnato 25 gol in quattro partite. Nella semifinale invece se la vedrebbe con la vincente di Genoa-Atalanta.