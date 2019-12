Questa mattina sul Corriere Dello Sport troviamo un interessante approfondimento legato al capitolo esoneri: gli allontanamenti di Montella a Firenze e di Thiago Motta a Genova hanno fatto sì che siano già nove gli allenatori esonerati nel nostro campionato. Una pratica tutta italiana e tornata a colpire più che mai quest’anno: era dal 2009 e dal 2011 che non succedeva con tale frequenza, allora erano state dieci le sostituzioni. Altrove, infatti, non è così: in Premier 8, in Liga 6, in Bundesliga e Ligue 1 soltanto 4. La smania di rivoluzione – si legge – ha contagiato però anche i grandi club come Milan e Napoli, per non parlare di Tottenham, Arsenal, Lione e Valencia all’estero, anche se non sempre esonerare è sinonimo di scossa. Lo dimostrano le realtà anche del nostro calcio: la Spal di Semplici, ma anche il Crotone dello stesso Nicola di qualche stagione fa giusto per restare nel contemporaneo. Anche se, almeno a guardare lo scorso anno, la scossa c’è stata in diverse piazze: con Mihajlovic a Bologna, con Ranieri a Roma e con Tudor a Udine. Non a Firenze, in cui l’avvicendamento Pioli-Montella fu addirittura dannoso. Con la speranza che il nuovo ribaltone e l’arrivo di Iachini possa finalmente invertire la rotta.