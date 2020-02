Via i veleni, testa al campo: la partita fra Commisso e Nicchi deve passare in secondo piano

Non sono passate inosservate le nuove dichiarazioni di Marcello Nicchi, che, senza fare riferimenti, ha affermato da Montevarchi che è necessario stare attenti al proprio comportamento quando si è ai massimi livelli. Nervi tesi, contatti evitati, eppure Pasqua non è stato designato per il turno che comincia questa sera, cosa che sa tanto di punizione. Fiorentina-Atalanta sarà arbitrata da Mariani con Nasca al VAR (QUI tutte le info), non due nomi di prim’ordine. Ma per la Fiorentina sarà prioritario trasformare la rabbia in energia, perché l’avversario è dei più duri da affrontare e vorrà prendersi una rivincita. Che parli il campo, dunque. Se lo augura il Corriere Fiorentino.