Vertice Barone-Pradè-Montella: ribadita la fiducia al tecnico, ma dopo Inter e Roma…

Bocche cucite, musi lunghi e un senso di frustrazione che si tagliava a fette. Questa l’aria che si respirava ieri al Centro Sportivo secondo la ricostruzione de La Nazione, dove erano presenti sia Barone che Pradè che sono usciti insieme per ultimi dal quartier generale viola dove è andato in scena il pranzo insieme a mister Montella. E’ stata ribadita la fiducia al tecnico, e all’orizzonte non si prevede nessun ribaltone prima di Inter e Roma. L’obbligo è quello di fare punti, altrimenti non inizierà il 2020 sulla panchina viola.