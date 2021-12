Verso Verona: due dubbi per Italiano, Hellas con tante assenze

Italiano si tiene almeno due dubbi per la gara di Verona, ma anche i gialloblu non stanno meglio: Tudor ha la difesa da inventare

Fra l'attesa del Natale e il mercato alle porte, la Fiorentina intende chiudere al meglio il suo anno solare e la sua prima parte di campionato. Domani i ragazzi di Italiano saranno al Bentegodi, ospiti del Verona: una partita complicata ma che potrebbe aprire ulteriori orizzonti di crescita passando a quota 34 in classifica. Come riferisce il Corriere Dello Sport, il tecnico viola si porta dietro ancora qualche dubbio, da risolvere probabilmente nelle ultime ore: Venuti scalpita a destra per dare fiato a Odriozola, mentre a centrocampo Maleh potrebbe lasciare il posto a Duncan. In avanti, a supporto di Vlahovic, Gonzalez sembra candidato forte, mentre sulla destra si contendono una maglia Callejon e Saponara in vantaggio su Sottil. La scelta "obbligata" sarà invece quella sulla corsia mancina della difesa: con la squalifica di Biraghi potrebbe toccare a Terzic interpretare la prima da titolare.

In casa Verona non sta benissimo invece Tudor: uomini contati in difesa e interrogativo Barak. I gialloblu hanno decisamente cambiato passo con l'arrivo del croato in panchina anche se vengono da due sconfitte consecutive con annessa eliminazione dalla Coppa Italia. L'Hellas naviga in posizioni tranquille di classifica, a +13 sulla salvezza, oltre a essersi presa vittorie prestigiose. Out Ceccherini e Magnani, entrambi squalificati: Tudor dovrà fare di necessità virtù schivando Casale, Cetin e Šutalo, senza alternative. Barak ha invece un fastidio alla schiena e da questo pomeriggio si ricaveranno maggiori indicazioni.