Verso Samp-Fiorentina: Benassi più di Duncan, Vlahovic in vantaggio su Cutrone

Iachini ha acnora tempo per decidere ma restano pochissimi i nodi da sciogliere in vista di Sampdoria-Fiorentina. Come scrive La Nazione il tecnico si è preso qualche ora di riflessione per capire se Alfred Duncan è pronto al debutto in viola dopo un mese di stop, un ballottaggio quasi alla pari che vede Marco Benassi ancora leggermente avanti per la terza maglia da titolare a centrocampo. Le altre situazioni vedono Martin Caceres pronto al rientro dal 1′ che lascerà Igor in panchina, e Dusan Vlahovic pronto a tornare titolare con Patrick Cutrone in panchina. L’ex Milan continua ad incalzare, e una nuova staffetta a gara in corso non è affatto esclusa.